Hoe is het na Deens drieluik met Ineos, dat Jumbo-Visma en Pogačar moet beconcurreren? "Kasseienrit belangrijk"

Voor het klassement wordt in de Tour gekeken naar Pogačar en Jumbo-Visma, maar ook naar Ineos. Als er één kamp is dat de te verwachte top drie kan doorprikken, moet het toch wel dat van de Britse formatie zijn.

Na het Deense drieluik zien Geraint Thomas en Adam Yates, twee van de drie kopmannen bij Ineos, het alvast nog zitten. "Je komt nu in het ritme, je wil nu blijven gaan. Je wil nu niet echt reizen tijdens een rustdag", lacht de voormalige Tourwinnaar. "Het is een goede start geweest. De wind blies nog niet in de juiste richting om voor meer stress te zorgen. Het is nog wel stressvol, maar ik kan meer genieten."

Thomas blikt ook al vooruit naar de komende ritten. "Het is duidelijk dat het woensdag een belangrijke dag zal zijn op de kasseien. We gaan proberen te rusten en te recupereren op de rustdag en dan gaan we er weer tegenaan", verzekert de Welshman. Thomas staat na drie dagen in het klassement op 18 seconden van Pogačar en op 10 en 9 seconden van respectievelijk Vingegaard en Roglič.

Ploegmaat Yates staat al 2 secondjes dichter. Dat komt door zijn dertiende plek in de openingstijdrit in Kopenhagen. "De tijdrit was een eerste test in lange tijd. In de Ronde van Zwitserland had ik me niet echt getest. Het is goed om de motor weer op gang te brengen", aldus Yates, die nog niet zo lang geleden een coronabesmetting opliep.

De eerste Tour-dagen van dit jaar zullen de Brit alleszins wel bijblijven. "Het is een geweldige ervaring geweest in Denemarken. Er is veel volk opgedaagd. Je rijdt weinig kilometers zonder fans langs de kant van de weg. De voorbije dagen was het vooral zaak om uit de problemen te blijven. So far, so good."