Is VDP te goed als lead-out? "Hij heeft zijn benen nog nooit gevoeld, snijdt iedereen de benen af - ook Philipsen"

Voor Jasper Philipsen was het in het openingsweekend van de Tour de France twee keer net niet. Aan zijn snelheid zal het niet liggen, maar alles moet wat meezitten. Of wordt zijn loods gemist?

"Ik denk dat ze Rickaert enorm missen bij Alpecin", aldus Jan Bakelants in Vive le Vélo. "Ik weet niet of Mathieu van der Poel de geknipte man is voor een lead-out." "Mathieu kan het de komende dagen zelf gaan afmaken, hij is hét speerpunt - Philipsen is een speerpunt in de ploeg." Benen niet voelen "Ik denk dat Mathieu ook te sterk is voor een goede lead-out. Als hij vol doorgaat, denk ik dat hij van iedereen de benen afsnijdt, ook van Philipsen." "Je houdt veel meer rekening met je sprinter als je zelf je benen voelt. Van der Poel is zo goed, een halve wielergod, dat hij zijn benen nog nooit heeft gevoeld."