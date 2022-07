Mag ex-tourwinnaar nog dromen van de Vuelta? 'Terugkeer in peloton voorzien na zwaar ongeval'

Berichten over een snelle terugkeer van Egan Bernal in de koers in mei bleken volgens de renner zelf te positief. Hoe is de situatie ondertussen? Er zou nieuws zijn.

Zijn zware botsing met een geparkeerde bus op training eind januari zadelde de voormalig Tourwinnaar op met zware blessures. Er was eind mei al sprake van een mogelijke terugkeer, maar dat was toen volgens Bernal zelf nog niet aan de orde. Vuelta a Burgos Wel trainde hij ondertussen al wat, maar een datum voor een comeback in het peloton is er nog niet. Er wordt wel nog gedacht aan de Vuelta eventueel. Om daarvoor fit te raken zou er wel nog een voorbereiding moeten zijn. Volgens La Gazzetta Dello Sport zou de Colombiaanse berggeit in actie komen in de Vuelta a Burgos begin augustus.