Peter Sagan wijst Wout van Aert letterlijk met de vinger: "Er is een jury om beslissingen te nemen"

Bij aankomst van de derde Tourrit viel op dat Peter Sagan met zijn vinger wees. Richting Van Aert was dat, niet richting Groenewegen.

Peter Sagan reageerde na afloop van de etappe onder meer bij VeloNews. Toen hem gevraagd werd of de sprint correct verlopen was, kwam de Slovaak met een opvallend antwoord. "Er is een jury om beslissingen te nemen. De televisiebeelden spreken voor zich."

Op die beelden is te zien dat Sagan aan de rechterkant van de weg in de slotmeters niet meer door kon. Van Aert deed de deur dicht, maar op perfect reglementaire wijze. "Ik ben blij dat ik heelhuids de aankomst heb bereikt", bleef Sagan bij zijn mening.

TEGEN DE DRANGHEKKEN

"Ik startte mijn sprint en het gat werd steeds kleiner", zo beschreef de vierde in de daguitslag de ontwikkeling tijdens de spurt. "Ik zat vast tegen de dranghekken en er gebeurde niets. Het is wat het is."