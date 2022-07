Kristoff schenkt Intermarché top 5-plek in Calais: "Ik probeerde Philipsen in te sluiten, maar hij was veel sneller"

Alexander Kristoff is de spurter van dienst voor Intermarché in de Tour. In Calais ging hij met Philipsen de strijd aan voor de tweede plaats.

Het werd een vierde plek: de beste notering voor Intermarché-Wanty-Gobert tot dusver in deze Tour. "De ploeg deed het uitstekend. We hadden de best mogelijke lead-out. Het was natuurlijk wel een sprint voor de tweede plaats. Ik was misschien iets te gretig. Als ik langer wacht dan op 200 meter van de meet kan er nog iemand met een grotere startsnelheid mij passeren. Dan maak ik geen kans. Ik moest vertrekken vanuit de beste positie."

Ik moest Philipsen laten passeren

In de spurt moest Kristoff enkel Philipsen en Laporte voor laten gaan. "Ik probeerde Jasper Philipsen wat in te sluiten. Als ik dat nog meer deed, zou hij misschien ten val komen en werd ik waarschijnlijk gedeclasseerd. Ik moest hem dus laten passeren, want hij was veel sneller dan ik."

Dit is wel een prestatie waar de Noor moed uit put, ook al blijft een ritzege voorlopig nog uit. "Hier kunnen we wel op verder bouwen. Als de snellere jongens wat vermoeid geraken, komen er zeker nog kansen", voorspelt de man die volgend seizoen naar Uno-X trekt.