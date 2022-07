Marc Sergeant wenst Philippe Gilbert een gelukkige 40e verjaardag

Philippe Gilbert wordt vandaag 40. Marc Sergeant wenst hem in Het Nieuwsblad alleszins een gelukkige verjaardag.

Ongeveer 25 jaar geleden zagen Marc Sergeant en Philippe Gilbert voor het eerst, zegt Sergeant in Het Nieuwsblad. Gilbert reed toen bij de nieuwelingen. Sergeant werkte toen bij de Belgische juniores. Gilbert had toen een klimkoers gewonnen en hij sprak Sergeant aan. Sergeant zag toen al het potentieel in Gilbert.

TERUG IN DUINKERKE

De carrière van Gilbert zal uiteindelijk uitdraaien op een carrière van een kampioen. Een kampioen met een grote K volgens Sergeant. Ze maakten samen het magische jaar 2011 mee. Ook kan Sergeant zich nog de bespreking voor het BK dat jaar herinneren. Gilbert nam eerst het woord en wou dat iemand anders Belgisch kampioen zou worden, maar de hele ploeg wou dat hij zou winnen. Hij was namelijk de beste en de sterkste.

Sergeant hoopt van harte dat Gilbert nog eens kan toeslaan in deze Tour. Om daarna stilaan te begin aan een ander deel van zijn leven. Sergeant vindt dat Gilbert een hogere kaderfunctie kan krijgen binnen het wielrennen. Ook is Sergeant blij dat Gilbert zijn verjaardag kan vieren in Duinkerke. Daar won Gilbert 2 maanden geleden zijn 1e koers na 2 jaar van ellende.