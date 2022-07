"Wout Van Aert moet knechten in de kasseienrit", zegt Jonas Vingegaard, Merijn Zeeman nuanceert

Wout Van Aert zal werken voor de kopmannen in de kasseienrit. Dat zei Jonas Vingegaard in de Deense podcast Veloropa.dk. Ploegleider Merijn Zeeman nuanceerde die uitspraak in Het Laatste Nieuws.

In de Deense podcast Veloropa.dk sprak Jonas Vingegaard over de kasseienrit. Vingegaard zei dat Wout Van Aert zal moeten terugkeren naar zijn oude rol. Lees: Van Aert zal moeten knechten voor kopmannen Vingegaard en Primoz Roglic.

Ploegleider bij Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, nuanceerde in Het Laatste Nieuws die uitspraak: "Ik weet niet wat Vingegaard gezegd heeft, maar in deze Tour hebben we 2 doelen. Dat zijn geel en groen. In de kasseienrit is dat niet anders. We willen een goede zaak doen voor het geel en het groen."

VOOR OP SCHEMA

En het is ook maar 1 van de 21 ritten", ging Zeeman verder. "Al zal de koerssituatie beslissen. Afhankelijk daarvan zal Van Aert dan meer of minder punten pakken voor het groen. Op dit moment ligt hij 30 punten voor op schema. Dat hadden we op voorhand opgesteld. Ook kan het geen kwaad om een dag eens minder punten te nemen. De andere dag kan hij er dan meer nemen. Soms is het ook improviseren."