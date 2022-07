Klasse: Fabio Jakobsen biedt zijn excuses aan... aan Dylan Groenewegen

Nadat Dylan Groenewegen de derde Tourrit won, bleek dat het tussen hem en Fabio Jakobsen nog steeds niet helemaal snor zat. "Dat laat me koud", zei Jakobsen daarover.

Dat kwam kil en hard over, maar was wel begrijpelijk na wat Jakobsen allemaal had meegemaakt door zijn horrorcrash in Polen. Een paar dagen later maakte Jakobsen duidelijk dat hij het helemaal niet zo bedoeld had en kwam hij met verontschuldigingen voor de man die hem in 2020 zwaar ten val had gebracht.

De sprinter van Quick-Step haalde het onderwerp zelf aan voor de camera's van NOS. "Ik zei dat de overwinning van Dylan Groenewegen me koud liet. Bij deze daarvoor mijn excuses. Dat ging alleen over de prestatie. Ik was wat gefrustreerd."

RESPECT

Jakobsen beseft dat ook Groenewegen na dat onfortuinlijke moment van een paar jaar geleden een hele weg heeft afgelegd. "Uiteraard begrijp ik dat hij en zijn familie ook een hele lastige tijd doorgemaakt hebben. Daar heb ik heel veel respect voor."