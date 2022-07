📷 TDF in België: sfeerverslag vanuit Binche: Eddy Merckx nog superpopulair, warm onthaal voor Wout van Aert

Wielerkrant ging de sfeer opsnuiven op de start van de Tourrit in Binche. Merckx en Van Aert konden op het grootste applaus rekenen.

Het is toch iets speciaals, de start van een Tourrit in België. Wanneer het publiek Eddy Merckx langs de kant van het parcours spot, klinkt het al erg snel: "Eddy, Eddy, Eddy". 'De Kannibaal' is nog altijd enorm populair. Hoe kan het ook anders na al zijn heroïsche verwezenlijkingen. Kijk hieronder hoe de opgedaagde menigte in zijn richting kijkt, hopend om een glimp op te vangen van de beste renner aller tijden.

Al zijn er ook renners uit de huidige generatie die een warm onthaal krijgen. Wout van Aert op kop, maar voor bijvoorbeeld Philippe Gilbert geldt hetzelfde. De mensen staan ook op de eerste rij om de helden van 2022 te zien passeren.

Ook grote belangstelling is er aan de ploegbus van Team UAE, oftewel de bus van ene Tadej Pogačar. De tweevoudig Tourwinnaar heeft ook dit jaar opnieuw indruk gemaakt.

En zelfs vanuit Colombia waren er fans afgereisd naar Binche. Zij mogen niet klagen: Nairo Quintana bijvoorbeeld bracht het er meer dan behoorlijk vanaf in de kasseienrit.