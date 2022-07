Tadej Pogacar is na zijn zege nog meer onaantastbaar

Tadej Pogacar was voor de de start van de Tour al de topfavoriet. Na 6 ritten heeft hij dat statuut alleen maar bevestigd.

In het verleden hebben 2 Tourzeges ervoor gezorgd dat Tadej Pogacar de topfavoriet is om zichzelf op te volgen. Zijn voorbereiding was niet klassiek zoals de andere favorieten dat deden. Hij liet net als vorig jaar de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland links liggen. Hij koos voor de Ronde van zijn eigen land. Vorig jaar pakte dat goed uit en domineerde hij de Tour. Daarom koos hij ook dit jaar voor dezelfde voorbereiding.

Al in de 1e rit zorgde Pogacar voor een statement. Hij zette de 3e tijd neer in de openingstijdrit in Kopenhagen en was daarmee de 1e van de favorieten. Al een eerste tikje voor zijn concurrenten. In de overige ritten in Denemarken kon hij gewoon rustig in het peloton zitten. Hij zal wel even op het einde van de 2e rit geschrokken zijn, toen hij met zijn knokkels tegen de dranghekken schuurde. Al was dat voor hem wellicht enkel een storm in een glas water.

NIEUWE TIKKEN

Op weg naar Calais kon Pogacar even niet volgen toen Jumbo-Visma doortrok, maar al bij al was er geen probleem. Hij verloor geen tijd op de andere favorieten. Naar Arenberg maakte hij dan weer indruk. Hij reed op elke kasseistrook vooraan in het peloton. Op strook 3 volgde hij zelfs Jasper Stuyven om zo nog wat extra seconden te nemen. Opnieuw een tikje voor de concurrenten.

Tot nu toe is de grootste tik van Pogacar misschien wel zijn zege in Longwy en vooral de mannier waarop. Primoz Roglic zette aan op zo'n 450 meter van de finish. Pogacar zette zich in zijn wiel en ging er vlot over. Meer nog. Hij kletste iedereen uit het wiel en begon al ruim op voorhand te juichen en uit te bollen. Als hij dat niet gedaan had en Michael Matthews had niet doorgesprint, dan zou Pogacar misschien opnieuw extra tijd genomen hebben. Hij heeft wel extra bonificaties genomen.

NU AL DE GELE TRUI

Pogacar heeft de gele trui al na 6 ritten in zijn bezit. Het is de vraag of die nog van schouders zal veranderen. Misschien geeft hij die af aan iemand die meeglipt in de vroege vlucht. Behalve dat lijkt de eigenaar van de gele trui niet meer te veranderen. Pogacar heeft in 6 ritten getoond dat hij onaantastbaar is. Behoudens een val of pech zien we hem weer op het hoogste schavot in Parijs.