TDF in België: Oliver Naesen geeft aan wat het betekent: "Wielrennen in ons land is bijna een religie"

Ook Oliver Naesen heeft het nog eens mogen meemaken: de start van een Tourrit in België. "Wielrennen is bijna een religie", besloot hij na het zien van de opkomst.

Wat betekent dat nu, de start van een Tourrit in eigen land? "Ten eerste komt de Tour niet elk jaar naar België. Wanneer de Tour dan wel naar België komt, is het vrij groots, zoals je kan zien. Ik denk dat hier tussen de 50 000 en 100 000 mensen zijn. Dat is echt veel voor zo'n klein stadje."

MENSEN VAN OVERAL IN BELGIË NAAR BINCHE

Dat staat dan ineens in het middelpunt van de belangstelling. "Ik denk dat mensen van overal in België naar hier zijn afgezakt. Het was hetzelfde drie jaar geleden met de Tourstart in Brussel. Wielrennen is in ons land bijna een religie. We zijn één van die landen waarin het wielrennen dicht bij het voetbal aanleunt qua populariteit. Dat zie je aan de opkomst van het publiek."

Wellicht merken de Belgische renners het niet enkel bij de start, maar zullen ze ook tijdens de koers luid aangemoedigd worden. Toch in een deel van de rit, want de aankomst ligt al in Frankrijk. "Als een Belgische renner vooraan rijdt, zul je het publiek ook iets meer horen. Dat is dus wel goed."