VOORBESCHOUWING RIT 6: de start van de Pogi-show of toch weer België of Nederland aan het feest?

Een dag na de rit richting Arenberg krijgen we een start in Binche op Belgische bodem. Tijd voor een showtje van Pogacar, of komen er klassieke types opnieuw boven water?

De kasseienrit heeft de tongen opnieuw losgemaakt, een dag later is er opnieuw een pittige rit met een start in België. Wielergek Binche wordt voor een dagje meer dan enkel een carnavalstad, maar dus ook de start van de langste touretappe in deze Ronde van Frankrijk. Binche Er zijn zo'n zestig kilometer op Belgische wegen, via Couvin en Chimay wordt Frankrijk aangesneden en de streep licht dichtbij het drielandenpunt met Luxemburg. In de slotfase zijn er een colletje van vierde en eentje van derde categorie, de streep ligt op de Citadel van Longwy en is dus ook voor de puncheurs. © photonews Wout van Aert viel op weg naar Arenberg, maar maakte daarna toch nog indruk in dienst van Vingegaard. Dat maakt hem nog steeds de topfavoriet voor een nieuwe ritzege in deze Tour. Of het zou moeten zijn dat Tadej Pogacar zich de explosiefste toont? Voor een tot dusver bleke Mathieu van der Poel komt de rit misschien iets te vroeg. En er zijn nog Belgische kandidaten ... ONZE STERREN ***** van Aert

**** Pogacar - Teuns

*** Mohoric - Matthews - Pidcock

** Vingegaard - Roglic - Yates - Bettiol

* van der Poel - Cosnefroy - Bagioli - Sagan - Vlasov