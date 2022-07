Belg viel door Roglic: "Kan op termijn tegen hun werken"

Op weg naar Longwy waren er ook een aantal valpartijen, met daarbij ook onder meer Kobe Goossens. Die was ook duidelijk achteraf.

En ook hij was bij Sporza kritisch voor Jumbo-Visma: "Het klopt wat Schachmann zei over Roglic. Hij passeerde waar er geen plaats was."

Niet eerste keer

"Het is niet de eerste keer dat zoiets met renners van Jumbo-Visma gebeurt. Hij reed door gravel, begon zelf te slippen en ik kon geen kant meer uit. Ik lag er."

"Of ik nu boos ben? Hij deed het niet bewust, maar het gebeurt wel regelmatig met Jumbo-Visma. Dat kan op termijn tegen hen werken. Ik heb gelukkig niet te veel pijn en heb goed geslapen."