Wout van Aert grapt over vrouw en kind: "Ze moet thuisblijven" en "Hij heeft er schrik van, maar ..."

Wout van Aert heeft er al een topweek opzitten, met enkele dagen gele trui én een knappe zege in die gele trui.

"Ik heb de beelden al vaak zien passeren. Die zege in de gele trui was een van de allermooiste, ook omdat we de koers daar als ploeg echt domineren", aldus Wout van Aert in Vive le Vélo.

"Mijn zoontje is wel bang van die gele leeuwtjes, maar de groene trui is een ander diertje en de strijdlust is nog een andere knuffel, dus misschien dat het nog wel goed komt."

Leeuwtje

Opmerkelijk: zes van de zeven tourritten die Wout van Aert won kwamen er toen zijn vrouw Sarah er niet bij was, ook al is ze vaak present in het tourpeloton.

"Ze moet thuisblijven vanaf nu. Vandaag was ze er opnieuw, reed ik de hele dag op kop en won ik niet. Ze brengt ongeluk", kon er een grote glimlach vanaf.