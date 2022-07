Wout van Aert legt tactiek uit: "Pogacar heeft weinig zwakke plekken, maar ..."

Wout van Aert maakte heel wat indruk op weg naar Longwy, maar een ritzege zat er uiteindelijk niet in. Achteraf analyseerde hij de boel.

"Toen duidelijk werd dat ze zich zouden organiseren in het peloton, wist ik dat het onhaalbaar ging worden", aldus Wout van Aert in Vive le Vélo. "Met drie voorop was niet het scenario waar ik op hoopte, maar er was geen weg terug."

"Ik was een van de favorieten voor de rit en voor onze ploeg zou het sowieso heel moeilijk zijn om te controleren. Daarom wilden we zelf meezitten."

Druk zetten

"Ik denk dat ik nooit meer de benen zou gehad hebben in de sprint en als je dan ziet wie er wint ... Het was jammer dat Fuglsang besliste om terug te zakken, want hij is een sterke renner die een bondgenoot kon zijn."

"Pogacar heeft heel weinig zwakke plekken, maar als er een ding is dan is het misschien dat zijn ploeg niet al te sterk is. We proberen de druk bij hen te leggen en vroeg aan te vallen, maar met drie man kunnen we ze niet te veel pijn doen."