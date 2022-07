Analisten duidelijk na nieuwe zege Wout van Aert: "Hadden er al meer moeten zijn, maakt nog meer duidelijk dat Longwy gemiste kans is"

Wout van Aert maakte indruk in Lausanne en pakte er zijn tweede ritzege van deze Tour de France. "En het hadden er meer kunnen zijn", aldus de analisten.

Het was de tweede overwinning al voor Wout van Aert in deze Tour de France. "En het hadden er nog een paar meer kunnen zijn", is Sven Nys duidelijk in Sporza Tour.

"Ze zullen het niet toegeven bij Jumbo-Visma en in de flow van het succes maakt een rit meer of minder niet uit, maar van Aert had al meer moeten winnen."

Gemiste kans

"Geel blijft het hoofddoel, maar als je deze rit ziet, dan is Longwy nog meer een gemiste kans. Ze hebben keuzes gemaakt."

"Het plan was wegrijden met een grote groep en het werd een kleine groep. Dan heeft hij maar gedacht dat iedereen het mocht uitzoeken, maar het blijft een gemiste kans."