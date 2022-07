De Belgen na Tourrit 7: Van Aert ziet het niet negatief in, Teuns had snel door dat hij niet voorop zou blijven

Wout van Aert was de Belg die na Tourrit 7 nog naar het podium mocht, Dylan Teuns diegene die in de aanval ging. Beiden kwamen ze achteraf met hun verhaal.

"Het was niet zo'n spannend verloop in het peloton. Ik heb de jongens proberen wat uit de wind te zetten en ik denk dat dat gelukt is", vertelde Wout van Aert aan Sporza. Aan de aankomst moest de groene trui vaststellen dat de twee klassementsmannen het moesten afleggen tegen Pogačar, de ene al met kleiner verschil dan de andere.

"Je kunt het langs twee kanten bekijken. Ik denk dat Pogačar heel sterk is, maar dat wisten we al. Anderzijds zitten we er heel kort bij. Het toont vooral aan dat Primož Roglič na zijn val nog heel goede benen heeft", benadrukt Van Aert. "Ik zie het niet zo negatief in."

© photonews

Van Aert was de enige Belg die deelnam aan de podiumceremonie, want tot een tweede zege van Dylan Teuns op La Super Planche des Belles Filles kwam het niet. "Ik had dit scenario voorspeld: de kans was groot dat Pogačar zelf voor de zege wou gaan", aldus Teuns. "Dat is ook zo gebleken."

Teuns had ook al redelijk vroeg door dat de ritzege waarschijnlijk niet voor hem ging zijn. "Als je voelt dat ze maar een marge van twee minuten of twee en een halve minuut geven, dan weet je dat er weinig kans is om voorop te blijven. Op de slotklim was Kämna de sterkste vooraan, dat was duidelijk. Er komen nog kansen genoeg."