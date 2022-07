Geen maat op Wout van Aert: masterclass in Lausanne en tweede ritzege voor groene trui

In de Tour de France trokken we voor een laatste keer naar het buitenland, met een aankomst op het Olympisch stadion in Lausanne na een flinke klim in verschillende stationnetjes.

Frederik Frison, Mattia Cattaneo en Fred Wright waren de vluchters van de dag. In het peloton was er een zware val, waarbij ook Thomas en Pogacar even achterop bleven en zo waren de vluchters vertrokken. Frison moest als eerste afhaken voorin, terwijl later ook Cattaneo moest passen. Wright ging wel door en begon met een kleine voorsprong aan de slotklim - op drie kilometer van de streep was hij eraan voor de moeite. Van Aert doet het In het peloton controleerde Pogacar met UAE de debatten, terwijl steeds meer renners moesten passen. Steeds meer pionnetjes moesten afhaken onder een verzengend tempo van Konrad (Bora-Hansgrohe). Het werd uiteindelijk een sprint met de meeste favorieten voor het eindklassement in een groepje van minder dan dertig man. Van Aert zat daarin lange tijd wat ingesloten, maar kwam er als een duiveltje uit en pakte zijn tweede ritzege.