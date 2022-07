Reden bekend waarom klimmer van Intermarché-Wanty-Gobert Froome nabootste en naar boven liep op klim

Naar boven lopen op een mytische klim: niet enkel Froome doet het in de Tour. Bij Intermarché-Wanty-Gobert zullen ze ook even raar hebben opgekeken toen hun klimmer over de meet liep op La Planche des Belles Filles.

Het was ongetwijfeld één van de meest opmerkelijke beelden van de dag: Louis Meintjes die met de fiets in de hand als het ware in galop aan het lopen was en zo toch de aankomst bereikte op La Super Planche des Belles Filles. Wat was nu het hele verhaal hierachter?

"Het was een teleurstelling toen mijn derailleur in de slothectometers in crashmodus ging", verklaarde de Zuid-Afrikaan zelf achteraf. Meintjes heeft ook een idee hoe het komt dat zijn derailleur het begaf. "Wellicht door een gravel steentje."

Naar boven lopen op een mytische beklimming in de Tour de France: Christopher Froome deed het in 2016 op de Mont Ventoux, Louis Meintjes in 2022 op La Planche des Belles Filles. Froome was toen op een gegeven moment zelfs zonder fiets aan het lopen. Zo erg was het bij Meintjes gelukkig niet, al zal het wel pijn gedaan hebben in die steile slotmeters.