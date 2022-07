Thomas na La Planche tussen optimisme en realisme: "Pogačar heeft nog gewonnen, hé" en "Laatste minuten de hel"

Wat moeten ze bij Ineos denken na La Planche? Veertien seconden na Pogačar kwam Thomas over de streep, op een mooie vijfde plaats. Hij was de sterkste man bij Ineos.

"Ik wist niet wat ik moest verwachten", vertelt de voormalige Tourwinnaar. "Ik was hier in 2019 wel eens naar boven gereden. Ik voelde me goed. Het was kwestie om mijn tempo te rijden. Ik was verrast dat ik zo lang bij de concurrentie kon blijven. Ik probeerde voorbij Roglič te geraken, maar dan sprintte hij me voorbij op het einde. Ik doe mee voor de prijzen, dat is geweldig."

Een uitgesproken kopman lijkt er bij Ineos Grenadiers nog niet te zijn. "Soms is Martínez de man die het meest vooraan rijdt, soms is het Yates. We volgden de wielen van UAE. Die laatste minuten, dat was de hel. Dat Pogačar de rest nog niet naar huis heeft gereden? Hij heeft nog gewonnen, hé? Het is goed om vast te klampen en geen minuten te verliezen."

NIET ZOT DOEN

Ineos heeft nog niet de indruk gegeven dat het Pogačar kan bedreigen, maar het heeft wel vier man in de top tien staan. "We doen met zijn drieën nog mee en ook Tom Pidcock staat er nog goed voor. Het heeft geen zin om zot te gaan doen, maar hopelijk dat we op een gegeven moment een overtal kunnen creëren."