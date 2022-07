José De Cauwer en Wout van Aert reageren op uitspraken Planckaert: "Het zou kunnen" en "Negatieve benadrukken of pollekes kussen?"

Eddy Planckaert opperde in Vive le Vélo dat Wout van Aert vijf-zes ritten zou kunnen winnen, of misschien nog meer, als hij in de Tour de France met een ploeg zou mogen komen die volledig rond hem gebouwd is.

"Dat is een feit. Het zou kunnen in een ploeg die volledig rond hem gebouwd is", aldus José De Cauwer bij Sporza. "Hij zou meer ritten winnen. Dan rij je in een Roubaix-etappe vol voor van Aert, dan rij je Longwy totaal anders, ... Deze Wout van Aert met een goede ploeg rond hem kan nog meer kansen krijgen." Eeuwige discussie "Ik denk dat dit de beste Wout van Aert is die we al zagen en ooit nog zullen zien misschien, want als hij nu nog beter wordt is het echt Wout van Mars ..." En wat denk van Aert zelf erover? "Ach, het is een eeuwige discussie. Het kan altijd meer zijn en je kan het negatieve benadrukken of je kan na twee ritzeges en de groene trui ook je pollekes kussen en heel tevreden zijn."