VOORBESCHOUWING RIT 9: kans voor klimmers die niet schuw zijn van aanvallen, wat kunnen Teuns en Wellens?

De kans op een succesvolle aanval is groot in rit 9 van de Tour. Dylan Teuns en Tim Wellens zijn zeker de Belgen om in de gaten te houden.

Het gebeurde in deze Tour nog maar één keer dat de ontsnapping tot het einde droeg: in de kasseienrit. Ook de rit van Aigle naar Châtel Les Portes du Soleil lijkt hier uiterst geschikt voor. Het zal wel voer voor klimmers zijn, met een opwarmertje van vierde categorie (Côte de Bellevue), maar dan een beklimming van tweede categorie (Col des Mosses) en twee klimmen van eerste categorie (Col de la Croix en Pas de Morgins).

Met een afstand van 192,9 kilometer zijn de renners wel even onderweg, maar is het tegelijkertijd ook geen superlange rit. Ook op een laatste oplopend stuk naar skioord Châtel kan nog een verschil gemaakt worden. Startplaats Aigle is zoals bekend de plek van de hoofdkwartieren van de UCI. De aankomst ligt aan de Zwitserse grens. Ook de Dauphiné en Ronde van Romandië finishte vroeger al eens in Châtel.

© photonews

In deze rit voor de tweede rustdag is het dus aan de mannen met goede klimmersbenen die de lange aanval niet schuwen. Dan komt meteen Lennard Kämna naar voren: veruit de beste klimmer in de vroege vlucht in de rit naar La Super Planche des Belles Filles. Voor de Duitser was die etappe 900 meter te lang. Als hij zich over die ontgoocheling heeft kunnen heen zetten, is hij een belangrijke kandidaat-winnaar in de negende etappe.

Wie dus al met hem op pad was in de Tour de France, was Dylan Teuns. De winnaar van de Waalse Pijl was die dag ook bij de beteren in de ontsnapping, al moest hij wel zijn eigen tempo kiezen. Afwachten of hij momenteel sterk genoeg is om zo'n aanval in de Tour ook te kunnen afronden. Hij weet alvast hoe het moet, want de Belg van Bahrein Victorious heeft het in het verleden al twee keer gedaan.

© photonews

Ook Tim Wellens heeft al aangekondigd dat hij klaar is om in deze Tour in de aanval te gaan. In de achtste rit zat de renner van Lotto Soudal niet in de vlucht, in de negende rit dan nog maar eens een keer proberen. Het winnen van een Tourrit staat nog op het verlanglijstje van de man die in de Vuelta wel al een paar keer succesvol was.

Het peloton maakt zich op voor een dag in het zonnetje, met voorspelde temperaturen van 26 graden Celsius bij de start. Van Pogačar is geweten dat hij geen fan is van warme temperaturen, gaat de gele trui dan toch aangevallen worden? Weinig kans daartoe, al mag je het op bergachtig terrein nooit uitsluiten. Benieuwd welke berggeit naar eenzame hoogte klautert in de Tour.