Intermarché-Belg geniet van Tour-debuut: "Droom die uitkomt, indrukwekkend om dat vanuit kopgroep te beleven"

Genieten in de Tour is er voor weinigen bij, maar wel voor de Belg van Intermarché die in de kopgroep zat in de loop van de negende etappe.

Kobe Goossens zat al even met plannen om in de aanval te gaan en zondag lukte het hem om deel uit te maken van de ontsnapping. "Om door de bergen in de Ronde van Frankrijk te koersen, met al die fans langs de kant van de weg, dat is een droom die uitkomt. Het was echt indrukwekkend om dat vanuit de kopgroep te beleven", aldus de 26-jarige renner die zijn Tour-debuut maak.

Het was onverwacht dat hij net in deze rit in de aanval ging. "Eigenlijk was het de bedoeling dat ik nog rustig aan zou doen om verder van mijn valpartij te herstellen. Maar ik voelde me een stuk beter in het begin van de etappe, waardoor ik Georg Zimmermann een handje kon toesteken bij het volgen van de aanvalspogingen. Na twee keer proberen, maakte ik deel uit van een sterke kopgroep."

Mentaal was het een opkikker

Het was afzien en genieten tegelijkertijd. "Het was een lastige rit, maar mentaal was het een opkikker na twee moeilijke dagen. Ik hou van de Alpen, ik had heel hard gewerkt om in de bergen op de afspraak te zijn. Dat mijn knie genaaid moest worden twee dagen voor we hier toekwamen, dat was uiteraard een opdoffer."

De man uit Baal heeft nu wel weer vertrouwen getankt. "Ik kan opnieuw vooruit kijken. Na de rustdag van deze maandag hoop ik weer over mijn volle krachten te beschikken", hoopt Goossens nog iets moois van zijn Tour te maken.