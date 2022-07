Lotto-Soudal langer door met jonge, ambitieuze Belg: "Daar klassementen nastreven" en "Rittenkaper worden in grote rondes"

Na onder meer Arnaud de Lie blijft Lotto-Soudal de weg inslaan van de youngsters. Het heeft nu opnieuw een paar renners langer aan zich weten te binden, waaronder Sylvain Moniquet. Die is ambitieus.

Sylvain Moniquet (24) en Sébastien Grignard (23) hebben beiden hun contract bij Lotto Soudal met 2 jaar verlengd.

Moniquet laat in een reactie alvast de nodige ambities spreken: "Ik voel me heel goed in deze ploeg en dat gevoel groeit nog altijd. Ik heb een goede relatie met iedereen, zowel staff als renners."

Vrije rol (en af en toe werken voor een kopman)

"Mijn vrije rol, waarbij ik zonder druk mijn eigen ding kan doen, bevalt me zeer goed. Om die redenen was de beslissing om te blijven voor mij zeer gemakkelijk.”



“In de toekomst wil ik een rittenkaper worden in grote rondes. De afgelopen twee jaar heb ik ook al mijn eigen kans kunnen gaan in de Vuelta en de Giro en dat is me heel goed bevallen. Ook in de kortere rittenkoersen, zoals Catalonië of het Baskenland, wil ik weleens een klassement nastreven."