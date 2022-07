Lotto-Soudal zet vol in op de jeugd en legt twee jonge Belgen langer vast: "Open vizier, vol bravoure en ambitie"

Na onder meer Arnaud de Lie blijft Lotto-Soudal de weg inslaan van de youngsters. Het heeft nu opnieuw een paar renners langer aan zich weten te binden.

Sylvain Moniquet (24) en Sébastien Grignard (23) hebben beiden hun contract bij Lotto Soudal met 2 jaar verlengd. Dat laat Lotto-Soudal weten in een persbericht.

"Hun stijl van koersen: met open vizier, vol bravoure en, getuige de klassering van Moniquet in Luik, met ambitie”, is CEO John Lelangue van Lotto-Soudal tevreden met de verlengingen.

Heel tevreden

“Grignard was daarnaast present in zo goed als alle voorjaarsklassiekers en toonde zich week in week uit als een echte teamplayer. Moniquet viel dan weer op in de zwaardere etappekoersen van een week, maar ook in de Giro."

"Zijn vierde plaats op de Etna en aanwezigheid in verschillende lange ontsnappingen illustreren dat hij zich nog altijd blijft ontwikkelen. Ik ben heel tevreden dat we hen beiden langer aan onze ploeg kunnen binden."