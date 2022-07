Pogačar tevreden dat gele trui niet weggegeven werd en komt terug op duel met Vingegaard en band met Peiper

De gele trui zit stevig om de schouders van Pogačar, die na een duel met Vingegaard ook op La Planche zegevierde. Zonder de aanwezigheid van Peiper deze keer.

Het zijn aan mekaar verbonden thema's die alleen aan bod komen op de online persbabbel. We vroegen Pogačar of hij er niet aan dacht om de trui weg te geven om zo energie te sparen. "Zoals ik eerder al zei: je zegt geen neen tegen de gele trui. We zijn hier om ons best te doen. Het is beter om de tegenstand één stap voor te zijn dan één stap achter te liggen."

IN POLEPOSITIE

Al erkent de Sloveen dat het wel had gekund, de trui doorgeven. "Gisteren was er één moment waarop we de trui hadden kunnen weggeven, als we dat hadden gewild. De ploegmaats hebben ook wel graag dat ik de gele trui draag. Het is niet iets dat je zomaar weggooit. We hebben ons het hele jaar ook voorbereid op het verdedigen van de gele trui. We zitten nu in polepositie en kunnen de dingen controleren."

Er zijn ook andere factoren die spelen. "Bovendien weet je nooit met die Covid-situatie. Je wil niet hebben dat je de gele trui weggeeft en dan de koers moet verlaten en 'm nooit meer terugkrijgt. Ik hoop de trui te houden tot in Parijs."

© photonews

Dat is duidelijk en Pogačar ligt ook volledig op koers om dat klaar te spelen. Al zette Vingegaard op La Super Planche des Belles Filles hem wel even op een gaatje. "Hij demarreerde met veel snelheid van achter mij. Ik moest een kloofje dichten, maar ik passeerde hem nog. Dat was dus toch goed, hé?"

PEIPER GEWELDIGE MENTOR

Het was ook de klim waar hij in 2020 zijn eerste eindzege pakte. Toen minitieus voorbereid door Allan Peiper, die inmiddels stopte als ploegleider. "Ik mis Allan. Zeker op La Planche des Belles Filles was dat het geval. We hebben allebei mooie herinneringen aan die klim. We missen hem allemaal. Hij was een geweldige mentor, iemand waar we als jonge gasten naar opkeken in de ploeg."