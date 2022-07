Corona waart rond bij UAE met 2 positieve tests en 1 opgave, Pogačar windt er geen doekjes om: "Het is echt klote"

De coronabalans van de dag bij UAE: twee positieve renners testten positief, slechts één van hen heeft opgegeven. Hoe kan dat? Ook Rafal Majka testte positief op Covid-19, maar uit de resultaten bleek wel dat de Pool niet erg besmettelijk is. De meesterknecht van Pogačar mag dus verder blijven koersen. George Bennett heeft minder geluk.

Dr.Adrian Rotunno : "As per our internal protocols @majkaformal was tested for Covid-19 and returned a positive result this morning. He is asymptomatic and analysing his PCR found he had a very low risk of infectivity, similar to the case of Bob Jungels earlier in the race.