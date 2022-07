Dan toch nog een coronageval in de Tour: sterke vluchter uit rit naar La Planche des Belles Filles geeft op

Luke Durbridge gaf de koers die dag mee kleur. De Australiër is geen rasklimmer, maar stond wel superscherp en kon verrassend lang aanklampen bij de betere vluchters. Daar zat bijvoorbeeld ook Dylan Teuns bij. Durbridge is geen lichtgewicht, logisch dus dat hij uiteindelijk wel moest lossen.

Enkele dagen later zit de Tour de France er dus voor hem reeds op. Dat meldt zijn ploeg BikeExchange-Jayco. "Jammer genoeg heeft Luke Durbridge deze ochtend positief getest op Covid-19. Durbridge heeft zeer milde symptomen", staat op de Twitterpagina van de ploeg te lezen.

UPDATE:



Unfortunately @luke_durbridge1 has tested positive for Covid-19 this morning. Durbridge has very mild symptoms & will not start today’s stage 10. pic.twitter.com/JzP3Ee8kRp