Elf seconden tekort om Pogačar van troon te stoten: "Ontgoochelend dat ik voor tweede keer met lege handen sta"

Aangezien Pogačar zijn gele trui niet wil doorgeven, zou het echt wel hem van de troon stoten zijn als dat wel zou gebeuren. Dat lukte net niet.

Lennard Kämna was de man die het probeerde in de tiende Touretappe. Uiteindelijk kwam de Duitser welgeteld elf seconden tekort om de leiderstrui over te nemen. "Ik had niet verwacht dat ik zo dicht bij de gele trui zou komen", vertelde de Duitser van Bora-Hansgrohe aan de aankomst.

Nadat hij zelf over de streep was gekomen in aankomstplaats Megève, was het wachten op de groep der favorieten en dan de balans opmaken. Die bracht dus toch weer teleurstelling met zich mee. "Het is natuurlijk ontgoochelend om nu vast te stellen dat ik bijna de gele trui had en dat ik voor de tweede keer met lege handen sta."

Die laatste beklimming was niet plezant

Een verwijzing naar de rit naar La Super Planche des Belles Filles, toen Kämna ook de hele dag in de aanval was en pas in de slotkilometer werd teruggegrepen door de favorieten. In rit 10 wilde Kämna opnieuw voor de dagzege gaan, maar dat zat er niet in. "Ik had de indruk dat iedereen tegen mij reed en die laatste beklimming was helemaal niet plezant."