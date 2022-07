Ineos en Jumbo-Visma maakten dat ze niet achter de besmette Majka reden: "Het is zonde voor hen"

Het nieuws dat Rafal Majka besmet is met het coronavirus, hebben ze ook bij Ineos en Jumbo-Visma opgemerkt. Ze pasten er zelfs hun koersgedrag door aan.

Na afloop van de etappe reageerde Geraint Thomas van Ineos op de licht-positieve test van Majka en de positieve test van Bennett, die hierdoor uit de koers moest stappen. "Het is zonde voor hem en zonde voor hun ploeg. We zaten op een gegeven moment achter Rafa (Rafal Majka, die ook positief testte maar verder mag koersen, red.). Dan reden we de andere kant op, want we wilden niet achter hem zitten."

Toch enige voorzichtigheid inbouwen als het kan dus. De concurrentie had toch enigszins hetzelfde idee. "Nadien reden die van Jumbo-Visma achter hem en zij deden hetzelfde", stelde Thomas vast. "Iedereen moest daar wat om lachen."

GEEN HOGE VIRALE WAARDE

Van het feit dat Majka ondanks zijn positieve coronatest verder koerst omdat hij minder besmettelijk zou zijn, maakt Thomas alvast geen probleem. "Ja, dat is helemaal oké voor mij. Hij heeft geen hoge virale waarde."