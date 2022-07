Magnus Cort doet er na een week in de bolletjestrui nog een ritzege bij in zinderende finale na protestactie

Wat een rit in de Tour! Een neutralisatie vanwege een protestactie en een finale die door Magnus Cort naar zijn hand werd gezet.

In een hectisch koersbegin toonden Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Philippe Gilbert zich bedrijvig. Van die drie was enkel de laatstgenoemde mee vooraan toen een groep van 25 man van UAE mocht wegrijden. Wel aanwezig in de kopgroep: Lennard Kämna, de man die op La Planche des Belles Filles, slechts honderden meters tekort kwam voor de ritzege en ex-bolletjestrui Magnus Cort.

Het was Bettiol die er in zijn eentje vandoor ging, kort voor de wedstrijd moest geneutraliseerd worden door een protestactie voor het klimaat. De actievoerders hadden zich vastgelijmd aan het wegdek, waardoor de politie er het nodige werk in moest steken om hen van de baan te verwijderen. De renners moesten tot stilstand gebracht worden, het duurde even eer er weer gekoerst kon worden.

GILBERT NIET IN AANMERKING VOOR RITZEGE

Na de hervatting van de koers werd Bettiol gegrepen om nadien opnieuw aan te vallen, maar het was slechts een korte heropleving bij de Italiaan. Gilbert moest vroeg passen op de laatste klim, hij zou ook niet in aanmerking komen voor de ritzege. Diep in de finale bleef nog zo'n twaalf man over vooraan.

Luis León Sánchez toonde nadien dat hij op zijn 38ste nog altijd niet versleten is. Schultz ging er wel nog naartoe. Sánchez zag dat zijn voorsprong op de top niet genoeg was en achtte hem op. Ook Van Baarle sloot onder de rode vod nog aan. De Nederlander pakte meteen uit met een venijnige demarrage, maar Jorgenson reed het gat dicht.

CORT SLUIT AAN IN SLOTMETERS EN SPRINT NAAR WINST

Nadien viel het stil en zowaar kwam nog een groepje met verschillende renners aansluiten! Het kwam tot een sprint met twee met Schultz en Magnus Cort. De Deen kwam nog net op tijd om Schultz voorbij te spurten. De renner van EF droeg eerder in deze Tour al zeven dagen de bolletjestrui en kan nu ook met een ritzege pronken.