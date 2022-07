Magnus Cort nu nog wat meer één van de smaakmakers: "Tour de France grootste koers ter wereld, dit is ongelooflijk"

Als het gaat over de absolute smaakmakers in deze Tour de France, dan hoort Magnus Cort daar zeker en vast bij. Na zijn ritzege nog wat meer dan voordien.

De Deen van EF wist met zijn geluk geen blijf na zijn overwinning in Megève. "Dit is ongelooflijk. Ik zat zo lang op de laatste klim op de limiet. Alberto Bettiol was wel lang sterk, dankzij hem kon ik op bepaalde momenten energie sparen. In de laatste kilometers verloor ik een paar keer aansluiting met de kopgroep. Ineens kwam het allemaal weer samen en kon ik het afmaken in de spurt."

Ik kan wel mijn ritten uitkiezen in ritten koersen

Magnus Cort Nielsen tracht uit te leggen hoeveel het voor hem betekent. "Dit is iets enorm. Voor een type renner als ik is er niets groter dan dit. Ik kan wel mijn ritten uitkiezen in rittenkoersen en de Tour de France is de grootste koers ter wereld. In mijn eerste Tour kon ik al een rit wonnen. In de jaren nadien bleef ik proberen."

En nu is het dus weer gelukt. "Toen het samenkwam zag ik in een ooghoek het podium staan en een bordje met daarop 'Tour de France'. Ik zei tegen mezelf: 'Deze is van mij'. Ik moest mijn kans grijpen." En zo kwam op dat podium weer de man met de snor te staan. De man met de brede glimlach ook en vooral de man met twee Tourritzeges op zijn palmares.