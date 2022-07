Patrick Lefevere: "Zij deden Evenepoel een oneerlijk voorstel, UCI greep niet in"

Patrick Lefevere wil Remco Evenepoel de komende jaren nog meer als uithangbord uitspelen van de nieuwe ploeg Soudal-QuickStep. En hij is dan ook blij dat Evenepoel het team trouw is gebleven.

"Remco Eveneoel is een uithangbord. Ik ben blij dat hij trouw is aan het huis. Vorig jaar in februari heeft mijn collega van Bora hem een oneerlijk voorstel gedaan", aldus Patrick Lefeveren in Het Laatste Nieuws.

Oneerlijk voorstel

"Dat was niet toegelaten, maar de UCI heeft er niets mee gedaan. Remco zei: gooi dat maar in de vuilbak, maar hij had wel de cijfers gezien, en dus moest ik er ook iets mee doen."

"Hij heeft toen opslag gekregen en verdiende het ook. Jullie weten hoeveel druk hij moet ondergaan. Wij blijven kalm en rustig. Als hij door het ijs zakt in Zwitserland, hoor je ons niet panikeren. Hij is amper 22 jaar, hé. We geloven in zijn rondecapaciteiten, Froome had ook vijf-zes rondes nodig om te winnen."