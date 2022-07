Zeeman reageert op de kritiek: "Beste Wout van Aert ooit" en "We zijn zoals Ajax geworden"

Er zijn dingen die goed gaan bij Jumbo-Visma en er is het tijdverlies van Primoz Roglic. Toch zijn ze al bij al heel erg blij binnen het team, met dank ook aan een weergaloze Wout van Aert.

Wout van Aert won al twee ritten, reed enkele dagen in het geel en staat er opperbest voor in de strijd om de groene trui.

Beste Wout

"Ik heb er geen data of cijfers voor nodig. Dit is de beste Wout van Aert ooit", aldus Merijn Zeeman in Het Nieuwsblad.

"Hij rijdt recht naar groen en heeft in de rit naar Arenberg de Tour gered van Jonas Vingegaard. Zijn rush naar Longwy? Wat we ook doen, iedereen heeft er een mening over. Op dat gebied zijn we een beetje Ajax geworden."