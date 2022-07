Kobe Goossens verwacht grote verschillen op de Col du Granon

De Tour trekt naar de Col du Granon. Kobe Goossens blikt vooruit op de klim.

De Col du Granon zat 1 keer eerder in de Tour. In 1986 won Edoardo Chozas. Achter hem speelde iets historisch af. Greg LeMond reed Bernard Hinault uit het geel en won later zijn 1e Tour.

36 jaar later zit de Granon opnieuw in het parcours. Kobe Goossens verkende de col en gaf zijn mening aan Het Nieuwsblad. HIj vindt de Granon zwaarder dan de Galibier. Ook al omdat ze eerst over de Galibier moeten.

Goossens ziet naast de steiltegraad ook nog iets anders. Boven is het helemaal open. De zon en wind zullen vrij spel krijgen volgens hem. Goossens verwacht dan ook grote verschillen tussen de favorieten.