Tadej Pogacar verdedigt verder zijn gele trui en hij moet ook opletten voor de valleien

Tadej Pogacar draagt de gele trui. Hij heeft 39 seconden voorsprong op Jonas Vingegaard en heeft ook al 2 ploegmaats minder. Dat kan hem later zuur opbreken.

De Tour is ongeveer in de helft en Tadej Pogacar staat al na de 6e rit in het geel. Hij heeft 39 seconden voorsprong op Jonas Vingegaard. De anderen volgen al op meer dan een minuut.

PLOEGEN

Ook zag Pogacar al 2 ploegmaats naar huis gaan. Vegard Stake Laengen voor het vlakke en George Bennett voor bergop. José De Cauwer ziet in Het Nieuwsblad nog een ander probleem. Rafal Majka is een twijfelgeval na de coronatests op de rustdag. Herman Frison ziet ook een sukkelende Marc Hirschi. Dan is de ploeg al beperkter. Dat kan in de valleien problemen geven.

Bij de concurrentie zien De Cauwer en Frison een belangrijke rol voor Wout Van Aert. Hij zal in de klimtrein rond Vingegaard en Primoz Roglic komen te zitten. Ook vinden ze dat Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers bondgenoten kunnen worden, maar De Cauwer weet wel dat ze in de 2e helft van de Tour ook meer aan hun eigen beginnen te denken. Ze zullen uiteindelijk achter elkaar rijden.

HITTE

Ook wordt er gesproken over de hitte. Pogacar zou daar minder tegen kunnen. De Cauwer vraagt zich af waarop dat gebaseerd is. Hij vindt dat Vingegaard meer schrik zal moeten hebben van Pogacar dan omgekeerd. Bergop is Pogacar beter.

Sep Vanmarcke was te gast in Vive le Vélo. Hij nuanceerde het verhaal over de hitte bij Pogacar: "Ik denk dat dat eerder een fabel is. In zijn 1e Vuelta werd hij meteen 3e. Terwijl het daar altijd 40 graden is. Natuurlijk kan de ene renner beter om met de hitte dan de andere. Het kan ook sneller leiden tot een slechte dag of uitdroging."