Tom Pidcock staat nog altijd in de top 10 en legt de lat voor zichzelf hoger: "Ik wil nu al mijn stempel drukken"

INEOS Grenadiers verwacht niet veel van Tom Pidcock, maar hij legt voor zichzelf de lat hoger. Hij wil zijn stempel al drukken.

Op een 8e plaats vinden we op 1'46" van Tadej Pogacar Tom Pidcock. Al vindt hij dat hij beter in het klassement had kunnen staan. "In de rit naar Calais werd ik net voor de klim van Cap Blanc-Nez gekwakt", zei hij aan Het Laatste Nieuws. "Als dat niet gebeurd was, had ik Wout Van Aert misschien kunnen volgen. Ook in de rit naar Arenberg had ik beter kunnen eindigen, maar Geraint Thomas had pech en ik ben dan gestopt om hem te helpen."

Pidcock heeft veel ambitie, terwijl zijn ploeg INEOS Grenadiers weinig van hem verwacht. "Ik ben hier niet alleen om ervaring op te doen", ging hij verder. "Dat is wat saai. Ik wil een impact hebben op deze koers en nu al een mijn stempel kunnen drukken. De eerste dagen moest ik soms in dienst rijden, maar nu heb ik meer vrijheid."

TEST VOOR DE TOEKOMST

Als Pidcock top 10 zou rijden in zijn 1e Tour zou dat voor hem een verrassing zijn: "In mijn tijd als junior zou ik dat nooit geloofd hebben." De 2 Alpenritten zullen al meer duidelijkheid brengen of een top 10 mogelijk is. Deze Tour kan ook duidelijkheid brengen of INEOS Pidcock met andere edities kan meenemen. Bij de ploeg zien ze op dit moment alleszins potentieel.