🎥 Tour de France: Tom Pidcock toont zijn dalerskunsten op de Galibier

Tom Pidcock heeft nog eens getoond dat hij met een fiets kan rijden. Hij toonde zijn kunsten in de afdaling van de Galibier.

Op de Galibier ging Tom Pidcock op zoek naar de kopgroep. Op de top was hij er nog niet bij. In de afdaling stortte hij zich dan maar naar beneden, op zoek naar de koplopers. Onderweg kwam hij Chris Froome tegen en die wou volgen. Al had hij daar veel moeite voor nodig.