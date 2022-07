Verloofde van Pogačar ziet het nog zitten: "Hij kan nu doen wat hij het beste kan: aanvallen"

José Been leefde met Pogačar mee toen ze het wielerfenomeen zo zag zwalpen op de Col du Granon. "Ik wil Pogi nu gewoon een knuffel geven", tweette de Nederlandse wielerjournaliste. "Ik hoop dat Urška Žigart nog aan zijn zijde is in de Alpen."

De renster van BikeExchange en verloofde van Tadej Pogačar reageerde hierop met veel zin voor relativering. "Het is ok. Het is maar wielrennen." Bovendien heeft de Sloveense de hoop op een derde Tourzege van haar vriend nog niet opgegeven.

It’s ok. Just bike racing. He will be able to do now what he knows best. Attack 😜