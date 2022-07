🎥 De Tour keert terug naar Saint-Étienne waar Thomas De Gendt 3 jaar geleden op fenomenale wijze won

De Tour trekt voor de 13e etappe naar Saint-Étienne. Daar won Thomas De Gendt 3 jaar eerder op een fenomenale wijze. Geniet nog eens van de 8e rit in de Tour van 2019.

Al bij kilometerpaal 0 vertrok Thomas De Gendt samen met Ben King en Niki Terpstra. Even later kwam ook Alessandro De Marchi aansluiten. Samen kregen ze een vrijgeleide van het peloton. Hun voorsprong was maximaal zo'n 5 minuten.

Onderweg was het heel de dag op en af tussen Macon en Saint-Étienne. In totaal waren er 7 hellingen, maar in de praktijk waren er dat meer en het tempo lag hoog. Ondanks het stevige profiel van de rit lag de gemiddelde snelheid rond 40 km per uur. In de kopgroep zorgde het hoge tempo voor slachtoffers. King en Terpstra losten op de 5e klim van de dag. Het verschil was nog altijd rond 4 minuten.

© photonews

Daarna begon Astana samen met EF Education First het tempo in het peloton te bepalen. Het verschil begon traag, maar gestaag terug te lopen. Ook begon het peloton meer en meer uit te dunnen. Op de laatste klim van de dag liet De Gendt De Marchi achter. Zo begon hij aan zijn solo met nog 14 km te gaan. Achter hem waren Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot weggesprongen. Zij kwamen al snel op een halve minuut.

Wat daarna volgde was een ware achtervolging. De Gendt reed voor wat hij waard was. Het Franse duo reden voluit en kwamen beetje bij beetje korter, maar De Gendt hield stand, ondanks nog een knikje, en rondde een aanval van 200 km succesvol af. Achter hem sprintte Pinot naar plaats 2 op 6 seconden. Aan de finish kreeg De Gendt ook felicitaties van Tourbaas Christian Prudhomme.

Achteraf in het flashinterview zei De Gendt dat hij er begon in te geloven op zo'n 70 km van de streep. Ze waren toen beginnen versnellen en de kloof was weer even gegroeid. Op het knikje op een enkele kilometers van de streep moest hij bijna overgeven. Hij wist dat hij zou winnen als hij met een voorsprong daar de top zou bereiken.