De Cauwer boos op supporters: "Geeft dat een kick? Zouden ze dat niet beter over hun hoofd gieten?"

In de Tour de France won Mads Pedersen de etappe van vrijdag in Saint-Etienne. Er viel José De Cauwer echter toch weer een en ander op.

Zo zag hij een aantal supporters aan de streep in Saint-Etienne nog water gooien richting Pedersen in de sprint.

"Toch moet er weer iemand met water gooien. Heb je dat gezien? Waarom doe je zoiets? Geeft dat een kick?", vroeg hij zich af bij Sporza.

Water over hoofd?

"Zou je dat water dan niet beter over je hoofd gieten, zodat je wat kan afkoelen? Dat is toch nergens voor nodig?"

Over het groen van Wout van Aert had hij dan weer wat anders te zeggen: "Ze gaan er stilaan bleekwater moeten overkappen, zo donkergroen is zijn trui ondertussen geworden."