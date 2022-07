VOORBESCHOUWING RIT 13: Wie volgt Thomas De Gendt op in Saint-Étienne?

Voor rit 13 trekt de Tour naar Saint-Étienne. De laatste winnaar was Thomas De Gendt na een vroege vlucht. Ook nu lijkt het profiel gunstig te zijn voor de vluchters. Of zouden we toch een groepssprint krijgen.

Het Tourpeloton verlaat de Alpen en zet koers richting het Centraal Massief en de Pyreneeën. De 1e stop wordt Saint-Étienne, waar Thomas De Gendt 3 jaar geleden op een sensationele wijze won. Het vertrek is in Bourg d'Oisans aan de voet van Alpe d'Huez. Daarna gaat het eerst bergaf, maar al snel wordt het weer klimmen geblazen. In de 13e etappe zijn er enkele steile en lastige kuitenbijters. Officieel zijn er 3 beklimmingen: 2 van 3e categorie en 1 van 2e. De laatste klim ligt op 44 km van de streep, maar ook daarna moet er nog geklommen worden. De top in La Talaudière ligt op ruim 7 km van de streep. Daarna volgt er een zachte afdaling, maar de laaste hectometers lopen weer op. MOEILIJK TE CONTROLEREN De sprinters die de Alpen hebben doorstaan, zullen wellicht nog wat langer op een nieuwe kans moeten wachten. Die beklimmingen zijn zwaar genoeg om eraf gereden te worden. Als een sprinter wint, zal die eerder van het bonkige type zijn. Denk maar aan Wout Van Aert, Jasper Philipsen en Michael Matthews. In 2019 hield de vroege vlucht stand en dat is ook in deze etappe mogelijk. Sprintersploegen zullen het moeilijk hebben om te controleren door de beklimmingen onderweg. Bij een te hoog tempo bestaat het gevaar dat de sprinters moeten lossen. De ploegen van de klassementsrenners zullen ook geen interesse hebben om de vlucht te controleren. Te veel energieverspilling. © photonews Het zal dan iemand uit de vroege vlucht worden. Er zijn de bekende specialisten zoals Taco van der Hoorn of Bauke Mollema. Mollema had al gezegd dat hij op het einde van de 2e week zal proberen. Ook de Fransen zullen nog een rit willen winnen. Ze zullen ook op de 1e rij staan om mee te springen.