Marc Sergeant ziet een sterk Intermarché-Wanty-Gobert in de Tour

Intermarché-Wanty-Gobert is aan een sterke Tour de France bezig. Dat stelt Marc Sergeant in Het Nieuwsblad.

In deze Tour was Intermarché-Wanty-Gobert al 2 keer dichtbij een ritoverwinning. Taco van der Hoorn werd 2e in Arenberg na een fotofinish. Louis Meintjes moest enkel Tom Pidcock op Alpe d'Huez laten voorgaan.

Dat zag ook Marc Sergeant. In Het Nieuwsblad stelt hij dat de ploeg aan een sterke Tour bezig is. Volgens hem wordt de goede lijn van het voorjaar en de Giro doorgetrokken.

Sergeant was ook gecharmeerd door de manier waarop Meintjes naar voren reed. Hij was er niet meteen bij, maar kon toch nog de brug maken. Ook zou hij niet verbaasd zijn als Meintjes in de top 10 zou eindigen. Sergeant vergelijkt hem met Haimar Zubeldia die dat ook geruisloos kon doen.