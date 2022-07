'Opnieuw verlaat een Belg Lotto-Soudal: avontuur bij Peter Sagan wenkt'

Diverse Belgen hebben dezer dagen hun contract bij Lotto-Soudal weten te verlengen, maar niet iedereen blijft.

Steff Cras heeft namelijk besloten om niet te verlengen bij Lotto-Soudal en zal dus volgend jaar niet rijden voor Lotto-Dstny.

TotalEnergies

De 26-jarige Belg is aan het uitkijken naar een nieuwe werkgever en zou dicht bij een akkoord staan met Team TotalEnergies.

Dat is alvast wat Het Nieuwsblad laat weten. TotalEnergies is het team van onder meer Peter Sagan en Dries Van Gestel. Hij is na Tim Wellens de tweede vertrekker bij de Lotto-ploeg.