Pedersen: "Veel kansen gemist in eerste week" en "Lange tijd gedacht dat het fout was om in vlucht te zitten"

Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Dat is het gevoel dat moet leven bij Mads Pedersen. Hij won na heel veel proberen dan toch zijn etappe in deze Tour de France.

"Het is ongelooflijk om eindelijk te kunnen winnen. Ik heb heel wat kansen gemist in de eerste week, en nu zijn er minder kansen voor mij", aldus Mads Pedersen in een eerste reactie.

"Daarom doet dit deugd om het nu wel te kunnen afmaken. We hebben eindelijk gewonnen, dat is goed voor mij en voor de ploeg. We waren naar hier gekomen om ritten te winnen en dat is nu eindelijk gelukt."

Twijfels

Nochtans waren er overdag toch wat twijfels: "De bedoeling was dat ik mee ging in een vlucht van meer dan vier renners. Ik heb lang gedacht dat het een fout was om in de ontsnapping te zitten door het werk in het peloton, maar uiteindelijk konden we het dan toch afmaken."

Pedersen deed zelf de groep in twee breken: "Ik wilde de groep uitdunnen, zodat ik niet te veel mensen moest controleren. Drie man was beter dan zes, toen wist ik al dat ik meer controle kon houden. Het heeft zich gelukkig uitbetaald."