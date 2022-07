Romain Bardet beperkt de schade op Alpe d'Huez: "Ik had last van een zonnesteek"

Romain Bardet heeft op Alpe d'Huez 19 seconden verloren tegenover Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Geraint Thomas. Achteraf zei hij aan L'Équipe dat hij een zonnesteek had.

19 seconden na gele trui Jonas Vingegaard kwam Romain Bardet over de streep. Hij had al enkele kilometersvan de finish moeten lossen, maar uiteindelijk was het verschil aan de finish niet al te groot. Bardet zakte in het klassement wel van een 2e naar een 4e plaats.

Na de rit zei Bardet aan L'Équipe dat hij last had van een zonnesteek: "Ik had koude rillingen. Daarom koos ik voor mijn eigen tempo. Anders zou ik een klap krijgen en helemaal ontploffen. En dat is wat ik niet wilde. Uiteindelijk verloor ik niet veel tijd, want de anderen reden niet veel sneller dan mij. Ik had me wel nog wat kunnen gepositioneerd hebben, want de hitte begon in mij te komen en daardoor moest ik ze laten rijden."

"Het is de Tour. Op dagen dat het minder goed gaat, weet je wanneer je moet temporiseren en wanneer je moet volhouden", besloot Bardet.