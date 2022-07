Dan help je eens een gevallen renner: Alpecin-Deceuninck krijgt een uitbrander en twee boetes

Als het helpen van een gevallen renner bestraft wordt, is het tijd voor bezinning. Alpecin-Deceuninck is er weinig mee, het krijgt een sanctie opgelegd na de dertiende rit in de Tour.

Het begon met de valpartij van bijna de hele Lotto-ploeg en dan voornamelijk sprinter Caleb Ewan. Die trachtte terug te keren in het zog van de volgwagen van Alpecin-Fenix. De chauffeur van de wagen, ploegleider Michel Cornelisse, kreeg een uitbrander: een wedstrijdommissaris maande hem aan om door te rijden. Na de koers werden ook nog boetes uitgedeeld. Alpecin-Deceuninck kreeg een boete van 500 Zwitserse frank voor de inbreuk op zich en nog eentje van 500 Zwitserse frank voor het negeren van het bevel van de wedstrijdcommissaris. Bij het opleggen van deze sancties is het UCI-reglement perfect gevolgd, maar dan is het toch eens tijd dat ze dit grondig herbekijken. OOK EWAN GESTRAFT "Ik kon daar niet harder rijden", vertelde Michel Cornelisse achteraf aan de NOS. "Er reden motoren voor mij en Ewan haalde al een snelheid van 80 km per uur. Het was geen renner van mijn eigen ploeg die achter de wagen zat en die jongen was gevallen. Hij was niet gelost." Ewan werd ook zelf op een boete van 200 Zwitsers frank getrakteerd en ook op puntenaftrek in het punten-en bergklassement, met nog een minuut straftijd. er bovenop.