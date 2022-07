Jasper Philipsen na zijn 1e zege in de Tour: "Het is geweldig om in de Tour te winnen"

Tijdens het flashinterview zag je bij Jasper Philipsen een enorme opluchting. Hij moest blijven wachten tot het juiste moment.

"Het is ongelooflijk", begon Jasper Philipsen het flashinterview. "Ik weet wat verliezen is in de Tour en zat er al enkele keren er kortbij. Ook na al het werk van de ploegmaats. Ik kan het niet geloven. Het is geweldig om in de Tour te winnen."

"Ik voelde Wout Van Aert komen", ging Philipsen verder. "Maar ik was wel zeker en ik kende ook de finish van vorig jaar. We moesten nog enkele posities goedmaken voor de laatste bocht. Wat we ook deden en ik ben blij dat ik Mads Pedersen op het einde nog kon voorbijgaan."

"Toen ik over de finish reed, ging er vanalles door me heen." Ondertussen begonnen de emoties bij Philipsen te komen. "Ik wil niet beginnen wenen op tv, maar het is een grote zege. Al het harde werk van de ploeg. We hebben moeten wachten tot rit 15, maar we bleven erin geloven."

Philipsen zei dat ze de ploeg geduld had moeten tonen: "Ik had al de hele Tour goede benen, maar we moesten wachten tot het juiste moment. En vandaag was het die dag."