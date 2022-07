🎥 Michael Mørkøv vecht 174 km lang alleen tegen de tijdslimiet: "Ik kan niet teleurgesteld zijn"

Het was een lastige dag voor Michael Mørkøv op weg naar Carcassonne: "Toen ik op de 1e helling van de dag moest lossen, keek ik naar mijn stuur en zag dat het nog 174 km was. Op dat moment wist ik dat ik het op mijn eentje moest doen, maar ik bleef positief en was ervan overtuigd dat ik de finish op tijd zou halen."

Uiteindelijk kwam Mørkøv niet op tijd aan. "Aan de boog van de 15 km wist ik dat ik in 15 minuten aan de finish moest zijn. Dat was onmogelijk."

"Ik vind het spijtig om de de Tour en de ploeg te verlaten. Nu zijn we met een man minder. Maar ik kan niet ontgoocheld zijn. Ik gaf alles en er was geen andere manier om te doen. Het is wat het is", besloot Mørkøv.

