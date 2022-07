📷 Waterpret bij QuickStep, Luke Rowe komt opnieuw met waterhumor (nog eens 4000 volgers erbij?)

Het is nog steeds bijzonder warm in Carcassonne. En dus genieten diverse ploegen van hun rustdag, met het nodige water in de buurt.

QuickStep - Alpha Vinyl beleefde dolle avonturen rondom hun hotel. Een beetje pingpongen, maar vooral in het water zitten. Ook Jasper Stuyven van Trek-Segafredo kwam mee in het water spelen met de mannen van QuickStep, zo blijkt. Had em 💦 https://t.co/EQZdfRmmi5 — Luke Rowe (@LukeRowe1990) July 18, 2022 Bij INEOS gingen ze dan weer op de foto en niet voor het eerst werd die verpest door Luke Rowe. Die besproeide wat van zijn collega's met water. Rowe-humor Diezelfde Rowe had afgelopen weekend ook al voor hét beeld van de etappe gezorgd met zijn typische Engelse humor. José De Cauwer proeste het toen uit. "Dat worden er minstens 4000 volgers bij. Pidcock kan er mee lachen, als je daar nog tijd voor hebt. Dit is geld verdienen, volgers, likes, likes! Man, man, man, dat is toch geweldig. Dat we daar in de Tour nog tijd voor hebben, fenomenaal." 😂 Stay hydrated!



😂 Hydratez-vous !



👋 @LukeRowe1990#TDF2022 pic.twitter.com/h3fJfZaBk8 — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2022